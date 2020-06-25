Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по изменению председателя и членов наблюдательного совета «Приватбанка».

Как сообщает пресс-служба суда, ответчиком в данном иске указан Национальный банк Украины. ОАСК будет осуществлять рассмотрение данного дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон коллегией в составе трех судей.

Истец просит суд признать противоправной бездеятельность Нацбанка Украины, которая заключается в ненаправлении в АО КБ «Приватбанк» требования о смене руководителей этого банка – председателя и членов наблюдательного совета Шэрон Искья, Артема Шевалева, Арана Кляйна, Юлии Мецгер, Сергея Алексеенко, Надира Шейха, Себастьяна Шьонайх-Каролата, Романа Сульжик и Ольги Томаш за несоблюдение этими лицами требований закона о безупречно деловой репутации.

Также ОАСК просят направить в Приватбанк требование о замене соответствующих руководителей.