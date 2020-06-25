также в разделеОбщество
Черногория разрешила въезд для украинцев 6
В украинский протокол лечения COVID-19 внесли новый препарат 19
Омбудсмен осудила Третьякову за слова о детях «низкого качества» 13
Верховный суд отказался рассматривать иск Семочко о восстановлении в должности 15
В МВД назвали сложности в расследовании дела Шеремета 15
У Авакова назвали переаттестацию полицейских судилищем 14
Новый антирекорд: в Украине за стуки – 994 новых случая COVID-19 60
В Украине планируют повысить штрафы за превышение скорости 25
На западе Украины объявлено штормовое предупреждение 27
В Украине сегодня стартует основная сессия ВНО 12
Украинские военные уничтожили 3 и ранили 2 оккупантов 18
24 июня. Картина дня 75
Укрпочта предупредила о возможных задержках доставки в западные области 12
Зеленский пообещал выделить средства пострадавшим от паводка 13
В Днипре появится улица Амины Окуевой 29
Нардеп от СН оскандалилась заявлением о детях «низкого качества» в бедных семьях 48
Запад Украины продолжат заливать дожди 21
Януковичу и двум экс-министрам обороны сообщили о подозрении в госизмене 24

Карантин в регионе должен быть усилен, если один из показателей эпидемической ситуации в течение трех дней не соответствует установленному правительством уровню.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

 «У нас достаточно четко в решении правительства предусмотрено, по каким признакам определяются критерии в той или иной области, в том числе и по усилению карантина. Берется один из тех признаков, в том числе и показатель тестирования - если в течение трех дней этот показатель не соответствует установленному в постановлении Кабмина критерию - соответственно региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться по усилению карантинных мероприятий. Есть перечень ограничений, которые должны быть усилены», - заявил он.

Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги