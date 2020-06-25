Карантин в регионе должен быть усилен, если один из показателей эпидемической ситуации в течение трех дней не соответствует установленному правительством уровню.

Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНИАН.

«У нас достаточно четко в решении правительства предусмотрено, по каким признакам определяются критерии в той или иной области, в том числе и по усилению карантина. Берется один из тех признаков, в том числе и показатель тестирования - если в течение трех дней этот показатель не соответствует установленному в постановлении Кабмина критерию - соответственно региональная комиссия ТЭБ и ЧС должна собраться и определиться по усилению карантинных мероприятий. Есть перечень ограничений, которые должны быть усилены», - заявил он.

Напомним, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 008 случаев COVID-19, из них 17 758 выздоровели, 1067 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 случая.