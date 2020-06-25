В пригороде немецкого Мюнхена двух украинских дальнобойщиков избили коллеги из Польши, сообщает УНИАН со ссылкой на Süddeutsche Zeitung,

Конфликт произошел после того, как мужчины отказались выпить с иностранцами водки. Украинцы получили травмы разной степени тяжести, один из пострадавших госпитализирован.

Отмечается, что 40-летний поляк во время отдыха обратился к двум дальнобойщикам из Украины 47 и 60 лет с предложением выпить. Получив отказ он разозлился и напал на мужчин с железным прутом. Украинцам удалось добраться до своих автомобилей, однако, на помощь поляку пришел его приятель.

Вместе нападавшие вытащили из кабины одного из водителей, которого избили ногами и попытались задушить полотенцем. Злоумышленников задержали, сейчас они находятся под стражей. Предварительно, во время инцидента нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения.