Держсекретар США: умови завершення війни звузилися до найскладніших

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати продовжать шукати шляхи мирного врегулювання війни Росії проти України, однак наразі немає чіткої відповіді, чи готова Москва реально рухатися до її завершення і чи можливо узгодити умови, прийнятні для обох сторін.

Про це він сказав у суботу під час Мюнхенська конференція з безпеки.

За словами Рубіо, за останній час вдалося звузити коло питань, які потребують обговорення для припинення війни. Водночас це має і зворотний бік.

«Хороша новина полягає в тому, що перелік спірних тем звузився. Погана — у тому, що він звузився до найскладніших питань, на які найважче знайти відповіді. Попереду ще багато роботи», — наголосив держсекретар США.

Він зазначив, що наразі неможливо сказати, чи існує результат, який одночасно був би прийнятним і для України, і для Росії. За словами Рубіо, досі не зрозуміло, наскільки серйозно Кремль налаштований на припинення війни та на яких умовах.

Водночас США, за його словами, продовжуватимуть перевіряти можливості для досягнення справедливих і стійких домовленостей. Рубіо також нагадав про подальший санкційний тиск на Росію та міжнародну підтримку України, зокрема у сфері постачання озброєння і зміцнення безпеки.

«Ми й надалі робитимемо все можливе, щоб зупинити цю війну шляхом переговорів — якщо умови будуть справедливими та тривалими», — підсумував він.