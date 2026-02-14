﻿
Полiтика

Рубіо, проігнорувавши перед цим зустріч у "Берлінському форматі", сьогодні зустрінеться із Зеленським

Рубіо, проігнорувавши перед цим зустріч у "Берлінському форматі", сьогодні зустрінеться із Зеленським

Рубіо пропустив зустріч у “Берлінському форматі” на полях Мюнхенської конференції.

Державний секретар США Марко Рубіо не взяв участи в зустрічі в “Берлінському форматі” щодо України, яка відбулася під час Мюнхенська конференція з безпеки. Як повідомив представник уряду США, причиною став нібито щільний графік переговорів.

Водночас американська сторона запевнила, що Рубіо активно долучається до інших обговорень, присвячених війні Росії проти України, у межах конференції. Також підтверджено, що 14 лютого ввечері держсекретар планує зустріч із президентом України Володимир Зеленський, інформує Суспільне.

Зустріч у “Берлінському форматі” відбулася 13 лютого. За словами Зеленського, учасники обговорили подальшу підтримку України, допомогу енергетичному сектору, що постраждав від російських атак, а також закупівлю озброєння в межах програм PURL і SAFE.

Президент наголосив на важливості гарантій безпеки для України та всієї Європи, підкресливши, що європейці мають бути впевнені у своєму майбутньому та недопущенні повторення російської агресії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАЄСМюнхенЗеленськийВолодимир ЗеленськийМарко РубіоМюнхенська конференція
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Троє людей до 35 років загинули через порушення правил безпеки при користуванні генератором
Надзвичайні події 13.02.2026 18:08:56
Троє людей до 35 років загинули через порушення правил безпеки при користуванні генератором
Читати
Український міністр запропонував розширити гуманітарну співпрацю з МАГАТЕ
Енергетика 13.02.2026 17:55:08
Український міністр запропонував розширити гуманітарну співпрацю з МАГАТЕ
Читати
Одіозне керівництво МОК виправдовується за використання символіки епохи нацизму
Полiтика 13.02.2026 17:30:38
Одіозне керівництво МОК виправдовується за використання символіки епохи нацизму
Читати

Популярнi статтi