Уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п.п. - до 8,6% с 8,7%, что в абсолютных цифрах составляет 1,5 млн человек. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные Государственной службыстатистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в первом квартале 2020 года составило 16,5 млн человек. Уровень занятости населения в возрасте 15-70 лет составил 58,2%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.



