Утром 24 июня в Киев из Пекина прибыл самолет Вооруженных сил Украины с самым большим по объемам гуманитарным грузом из КНР для противодействия распространению COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В аэропорту Борисполь груз встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

К формированию груза в Китае присоединились 39 государственных и частных организаций, министерств, ведомств, региональных правительств, высших учебных заведений, компании, члены Китайской торговой Ассоциации, китайская диаспора в Украине, Пекинское общество Красного Креста, Китайская Ассоциация выпускников украинских вузов, Ассоциация журналистов КНР, китайская академия общественных наук, китайские активисты.

Так, в Киев прибыли более 1 млн. защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики.

По рекомендациям доноров, груз будет адресно распределен Министерством здравоохранения среди ЦОИВ, государственных больниц Киева и регионов, ряда областных и городских госадминистраций, университетов, организаций, в частности Общества Красного Креста, ТПП, Союза журналистов и тому подобное.

Кроме того, самолетом ВСУ были доставлены в Украину десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем «Alibaba Group» Джеком Ма.

«Все мы хорошо поработали. Это была не самая задача, но совместными усилиями мы справились. Сделан очередной действительно весомый вклад в борьбу с пандемией, мы благодарны китайскому правительству и народу за помощь», - отметил замминистра.

Енин также отметил, что военный Ил-76 доставил, среди прочего, 32 тыс. медицинских масок для нужд МИД, что будет способствовать более эффективной работе министерства на период карантина.