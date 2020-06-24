также в разделеОбщество
Нардеп от СН оскандалилась заявлением о детях «низкого качества» в бедных семьях 7
Запад Украины продолжат заливать дожди 8
Януковичу и двум экс-министрам обороны сообщили о подозрении в госизмене 12
InformNapalm: В Португалии разворачивается информкампания РФ против Украины 27
За эпидсезон в Украине от гриппа умер 71 человек 13
Укргидрометцентр спрогнозировал, когда завершится паводок на Западной Украине 38
Полиция: Радиоактивный лес из зоны ЧАЭС вывезти невозможно 11
На дорогах Украины заработает круглосуточный весовой контроль 17
Госсекретарь Минкульта увольняется после 6 лет на должности 22
Крупногабаритную технику НГУ перебрасывают на запад 22
Гослесагентство: Вырубка леса не является причиной паводка в Карпатах 72
ГБР разослало СМИ вызов Порошенко на допрос 63
«Большая стройка»: На Киевщине открыли 25 км трассы Киев-Одесса 18
Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина 16
Выпускники из западных областей будут сдавать ВНО на дополнительной сессии 14
СБУ расследует деятельность экс-руководства «Антонова 26
Минкульт против строительства отеля возле Владимирской горки 10
Укрзализныця возобновляет ж/д сообщение со Львовом 17

Утром 24 июня в Киев из Пекина прибыл самолет Вооруженных сил Украины с самым большим по объемам гуманитарным грузом из КНР для противодействия распространению COVID-19, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В аэропорту Борисполь груз встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

К формированию груза в Китае присоединились 39 государственных и частных организаций, министерств, ведомств, региональных правительств, высших учебных заведений, компании, члены Китайской торговой Ассоциации, китайская диаспора в Украине, Пекинское общество Красного Креста, Китайская Ассоциация выпускников украинских вузов, Ассоциация журналистов КНР, китайская академия общественных наук, китайские активисты.

Так, в Киев прибыли более 1 млн. защитных масок, медицинские респираторы, защитные костюмы, очки, экраны и перчатки, инфракрасные термометры, тестовые системы для выявления COVID-19, дезинфектанты и антисептики.

По рекомендациям доноров, груз будет адресно распределен Министерством здравоохранения среди ЦОИВ, государственных больниц Киева и регионов, ряда областных и городских госадминистраций, университетов, организаций, в частности Общества Красного Креста, ТПП, Союза журналистов и тому подобное.

Кроме того, самолетом ВСУ были доставлены в Украину десять аппаратов искусственной вентиляции легких, подаренных президенту Украины Владимиру Зеленскому основателем «Alibaba Group» Джеком Ма.

«Все мы хорошо поработали. Это была не самая задача, но совместными усилиями мы справились. Сделан очередной действительно весомый вклад в борьбу с пандемией, мы благодарны китайскому правительству и народу за помощь», - отметил замминистра.

Енин также отметил, что военный Ил-76 доставил, среди прочего, 32 тыс. медицинских масок для нужд МИД, что будет способствовать более эффективной работе министерства на период карантина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2761 грн.
10
Теги