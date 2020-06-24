также в разделеОбщество
Крупногабаритную технику НГУ перебрасывают на запад 9
Гослесагентство: Вырубка леса не является причиной паводка в Карпатах 23
ГБР разослало СМИ вызов Порошенко на допрос 21
«Большая стройка»: На Киевщине открыли 25 км трассы Киев-Одесса 15
Выпускники из западных областей будут сдавать ВНО на дополнительной сессии 14
СБУ расследует деятельность экс-руководства «Антонова 20
Минкульт против строительства отеля возле Владимирской горки 10
Укрзализныця возобновляет ж/д сообщение со Львовом 15
Вооруженные силы Украины получили ракеты Javelin 20
Шмыгаль: Потоп на Западной Украине превысил масштабы 2008 года 64
Оксана Марченко: С начала карантина наша семья выделила на благотворительность более 35 млн гривен 10
СМИ: Границы ЕС останутся закрытыми для украинцев и после 1 июля 45
Еще трем «беркутовцам» сообщили о подозрении за разгон студентов на Майдане 8
Минздрав готовится открывать вторую волну больниц для больных COVID-19 38
Укрзализныця отменила 7 пригородных поездов на Прикарпатье 18
Профсоюз «Антонова» отозвал иск к Кабмину 16
Шмыгаль, Аваков и Чечеткин вылетели на Прикарпатье 14
23 июня. Картина дня 31

По состоянию на утро 24 июня Киев и 13 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине подтвердили 940 новых случаев COVID-19.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
11
Теги