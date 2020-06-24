По состоянию на утро 24 июня Киев и 13 областей Украины не готовы к ослаблению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, не готовы дальше снимать ограничения Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Тернопольская и Черновицкая области.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине подтвердили 940 новых случаев COVID-19.