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Государственный секретарь Министерства культуры и информационной политики Артем Биденко написал заявление об увольнении.

«Вчера попросил министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко об увольнении. Причина проста – после 6 лет работы нужно оглянуться, отдохнуть, наконец дать возможность новым людям делать важные реформы»,- написал он в Facebook.

Биденко добавил, что планирует и дальше заниматься тем, что делал до недавнего времени: популяризацией Украины (#UkraineNOW), социальными проектами, в том числе в поддержку чтения.  

Также он пообещал предоставить отчет о работе на должности.

Биденко назначен на должность заместителя министра информационной политики - руководителя аппарата 4 февраля 2015 года. 18 января 2017 Кабмин назначил его госсекретарем Министерства информационной политики Украины.

28 октября 2019 Биденко назначили на должность государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта Украины.

Напомним, 4 июня Верховная Рада поддержала представление о назначении министром культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
ForUm

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