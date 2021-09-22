Министерство культуры и информационной политики не предлагает отменять празднование 8 марта и 1 мая, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

«Опираясь на общеевропейскую традицию, МКИП предлагает отменить норму о дополнительном выходном, если отдельные праздники приходятся на субботу или воскресенье. То есть, если 1 мая будет приходиться на воскресенье, то понедельник, 2 мая, будет рабочим днем», - пояснили в Минкульте.

Перенос выходного дня предлагается оставить для некоторых традиционных праздников, а именно:

Нового года;

Рождества Христова по юлианскому и григорианскому календарю (25 декабря и 7 января)

Пасхи;

Дня Святой Троицы.

Как сообщал ForUm, Министерство культуры и информационной политики Украины предлагает к общественному обсуждению проект закона Украины «О праздниках, памятных датах и ​​скорбных днях», также законопроект в целом предлагает упорядочить праздники, международные, скорбные и памятные дни, религиозные праздники.