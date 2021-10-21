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Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло еще 14 российских актеров в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Согласно обновлениям перечня лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, в список вошли: российские актеры Сергей Гарусов, Максим Дахненко, Марина Денисова, Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Евгений Кузьмин, Александр Марушев, Андрей Терентьев, Никита Терентьев, Светлана Терентьева, Глеб Темнов, Алексей Червяков, Елена Чижова и Андрей Шаповал, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 227 человек.
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