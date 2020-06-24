В Киеве почти 4 тысячи выпускников, то есть каждый пятый, не зарегистрировались на внешнее независимое оценивание. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-конференции.

«В четверг, 25 июня, стартует сессия ВНО. Столичные власти приняли решение о необязательном прохождении ВНО для тех выпускников, которые не собираются в этом году поступать в высшие учебные заведения Украины. И, судя по нынешней эпидемиологической ситуации, оно является взвешенным и правильным. Такое решение приняли и на государственном уровне тоже, - подчеркнул мэр. - Хочу сообщить, что каждый пятый выпускник – школ, колледжей, профессионально-технических училищ Киева – в этом году не будет сдавать ВНО. Это – почти 4 тысячи человек».

Всего же, по словам Кличко, на внешнее независимое оценивание в столице зарегистрировались 31 тысяча человек. 22 тысячи из них – выпускники этого года. Все остальные закончили учебные заведения в прошлые годы.

Город решил задействовать как можно больше помещений учебных заведений, чтобы не собирать в одном помещении слишком много людей.

«Всего подготовили 7 тыс. аудиторий в более 150-ти заведениях. К проведению ВНО город приобщил почти 7 тыс. педагогов. Во всех пунктах тестирования в столице заблаговременно осуществят дезинфекцию. Также они снабжены антисептиками. А каждый участник получит защитную маску», - сказал Кличко.