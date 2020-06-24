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В столичных больницах сегодня находятся 232 пациента, больных коронавирусом. 51 человек – в тяжелом состоянии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции.

«Хочу сообщить, что в столичных больницах сейчас находятся 232 пациента с диагнозом коронавирус, в том числе – 9 детей. 33 человека с подозрением на COVID-19. 51 больной - в тяжелом состоянии. Один – подключен к аппарату искусственной вентиляции легких», - сообщил Кличко.

С диагнозом «пневмония» за минувшие сутки госпитализировали 36 человек. Всего воспаление легких в медучреждениях столицы лечат 432 больных.

Что касается заполненности коек в опорных больницах, где находятся больные коронавирусом, то в Александровской больнице заполнены 57% коек, в больнице №4 - 33%, в больницы №9 – 75%. В городской детской инфекционной больницы – 33% коек.

Напомним, количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевание коронавирусом, увеличилось на 99 человек.
ForUm

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