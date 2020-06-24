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23 июня. Картина дня 31

Министерство здравоохранения готовится открывать вторую волну больниц, определенных для госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщил на брифинге глава ведомства Максим Степанов.

«У нас не только растет количество инфицированных. У нас растет количество людей, которых ежедневно госпитализируют», - заявил он.

Кроме того, по словам министра, в Украине существенно растет количество госпитализаций  людей с пневмонией.

Так, за последние сутки, 23 июня, протестовали 958 людей, которым диагностировали пневмонию и это новый антирекорд.

«Поэтому мы уже тщательно работаем над развертыванием второй волны наших больниц, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией», - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине подтвердили 940 случаев COVID-19,  всего за время пандемии коронавирус обнаружили у 39 014 человек.
ForUm

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