Зимние холода и летний зной способны испортить приемлемый микроклимат в помещении. Когда температура опускается ниже нормы или превышает ее, приходится использовать системы обогрева и кондиционирования. Но есть и другой вариант — утеплить фасад дома. Так вы восстановите былые показатели и будете наслаждаться комфортом в любое время.

Компания Tepla Kvartyra предоставляет услуги по утеплению фасадов в многоквартирных и частных домах. Все работы проводятся профессионалами с соблюдением норм и регламентов. Мы нацелены на конечный результат, а потому помогаем при выборе материала. Утепление выполняется с использованием проверенных технологий без срыва сроков. Для этого у сотрудников есть необходимый опыт и современное оборудование.

Преимущества теплоизоляции стен в компании Tepla Kvartyra

Вы можете заказать утепление квартиры в Киеве в любое время. Оформив заявку, вы оцените преимущества сотрудничества с компанией Tepla Kvartyra. К ним относятся:

Многолетний опыт работы. Профессионализм сотрудников. Соблюдение технологий. Приемлемые расценки.

При определении стоимости учитывается общая площадь работ, их сложность и используемый материал. Цена оговаривается заранее, и при вашем согласии подписывается договор на предоставление услуг. Учитывайте, что стены утепляются снаружи. Именно поэтому работы проводятся в теплый период. При этом нужно выбрать такой день, чтобы не было осадков.

Компания Tepla Kvartyra не утепляет стены изнутри. Такой метод считается нарушением технологии. Из-за смещения точки росы эффект будет противоположным. В помещении возникнет излишняя сырость, стены будут промерзать, и все в совокупности повлечет за собой образование грибка.

По завершении внешней теплоизоляции вы не только восстановите комфортный микроклимат в помещении, но и снизите затраты на обогрев. Также будет улучшена звукоизоляция.

Материалы, используемые для теплоизоляции стен

Компания Tepla Kvartyra работает с качественными материалами, которые характеризуются длительным сроком службы. Возможно утепление пенополиуретаном, минеральными плитами, теплой штукатуркой. Наиболее популярный вариант — пенопласт. Но нужно учитывать, что после монтажа утеплителя к стене его нужно защитить от неблагоприятных воздействий среды. Этим тоже занимаются специалисты компании в ходе проведения работ. Они наносят защитный слой, который оберегает утеплитель от ультрафиолета, дождя и снега.

Что касается выбора материала — менеджеры помогут определиться с оптимальным вариантом. При этом учитываются сопутствующие факторы. Например, материал стен, состояние дома, планируемый бюджет. Задавайте вопросы, и консультанты предоставят на них ответы. Вы получите всю необходимую информацию. Просто переходите на сайт, закажите выезд специалиста и доверьтесь профессионалам. Работа будет выполнена на высшем уровне и точно в оговоренные сроки.

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