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Европейский Союз выделил 104 миллиона евро на реализацию программ по повышению энергоэффективности жилого фонда Украины.
Об этом заявила координатор сектора энергетики Представительства Европейского Союза в Украине Ольга Бороданкова в ходе церемонии подписания трехстороннего соглашения между Фондом энергоэффективности Украины, Международной финансовой корпорацией (IFC) и «Укргазбанком» о запуске программы финансирования проектов утепления домов для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), сообщает УНИАН.

«В рамках внедрения программы повышения энергоффективности в жилых домах Европейский Союз направил 104 миллиона евро. На сегодня это самая большая сумма из существующих и внедряемых программ Евросоюза в Украине, что свидетельствует о том, насколько открыт Евросоюз к предоставлению помощи Украине», - сообщила Бороданкова.

Она отметила, что ЕС и дальше готов поддерживать жителей Украины, которые «готовы изменить свои потребительские привычки» в сторону внедрения энергоэффективных мероприятий. Как отметил присутствующий на мероприятии вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, в целом, в госбюджете на финансирование Фонда энергоэффективности заложено 1,6 миллиарда гривен.

«Общая сумма финансирования фонда на уровне 1,5 миллиарда гривен, которые уже на счетах фонда. В этом году заложено в бюджете 1,6 миллиарда гривен и средства от доноров в размере 100 миллионов евро», - сообщил Зубко.
ForUm

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