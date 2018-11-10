Народный депутат, вице-спикер парламента Оксана Сыроид утеплила дом на сумму 201 600 гривен. Об этом говорится в представленной им форме изменений в декларации, пишет УНН.

В разделе "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" указаны "Работы и материалы по устройству утепления дома", проведенные ООО "Энергия" (зарегистрирована на Львовщине).

Вероятно речь идет об утеплении дома, зарегистрированного на имя Оксаны Сыроид во Львовской области. Общая площадь дома расположенного в селе Волсвин, Сокольского района Львовской области 180 квадратных метров.

На средства потраченные на утепление дома можно приобрести подержанный автомобиль, например Mazda 6 2007 или более новую Renault Clio 2012 года. За ориентир были взяты предложения, представленные на украинском рынке б/у автомобилей.

Как сообщалось ранее, три админпротокола составлены по результатам проверки деклараций за 2015-2017 годы народного депутата Украины, заместителя председателя Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Зафиксировано несоответствие задекларированной стоимости автомобиля субъекта декларирования на дату приобретения права собственности. Приобретение автомобиля осуществлялось на основании биржевого договора (соглашения), согласно которому стоимость Suzuki Grand Vitara, который купила Сыроид у своего гражданского мужа, составляла 10 гривен.