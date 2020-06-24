23 июня среди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен сотрудник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Госагентства по управлению Зоной отчеждения.
В связи с очередным отпуском больной находился последний раз в ГСП ЧАЭС 9 июня.
Он направлен на самоизоляцию, находится под наблюдением врача.
Среди персонала ЧАЭС обнаружено одно контактное лицо с подозрением на коронавирус, которое также находится на самоизоляции под наблюдением врача.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время