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В связи с проведением работ по ликвидации последствий стихии, повредившей железнодорожную инфраструктуру на перегонах Яремче - Микуличин и Микуличин - Ворохта, начиная с 23 июня этого года приостановлено движение пригородных поездов № 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта - Ивано-Франковск.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.    Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги.

В Карпатах из-за непогоды погибли трое людей.
ForUm

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