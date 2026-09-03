Київ від сьогодні запускає автобус-дублер метро до «Лісової»

Автобусний маршрут «Палац спорту – метро «Лісова» має забезпечити додаткове сполучення між правим і лівим берегами столиці, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Автобуси курсуватимуть через центр Києва, мостом Метро та Броварським проспектом до станції метро «Лісова» і у зворотному напрямку. Маршрут проходитиме вздовж наземної ділянки Святошинсько-Броварської лінії метро.

У години найбільшого пасажиропотоку на лінії працюватимуть 12 автобусів.

У КМДА закликали киян враховувати роботу наземного транспорту під час планування поїздок і за можливості обирати альтернативні маршрути.

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