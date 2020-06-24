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Министерство культуры и информационной политики Украины считает недопустимыми любые действия органов государственной власти, в том числе судебной, способствующие незаконной застройке в охранной зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Софии Киевской и Киево-Печерской лавры. Владимирский спуск находится в ее пределах, говорится в заявлении ведомства.

«Юристы Министерства изучают решение шестого апелляционного административного суда, который 26 мая обязал Департамент градостроительства и архитектуры КГГА предоставить ООО «Этрекс» (директор Ю.Нестерук, бенефициарный владелец Д. Буряк) градостроительные условия для проектирования гостиничного и развлекательного комплекса на Владимирском спуске, 6 в Подольском районе Киева. И внимательно следить за дальнейшим ходом этого дела», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такое строительство будет считаться незаконным без предварительного утверждения историко-архитектурного опорного плана Киева и соответствующего разрешения Министерства.

«Внесение украинских памятников в Список всемирного наследия ЮНЕСКО является очень важным для формирования позитивного международного имиджа нашего государства и развития туризма. Учитывая это, МКИП призывает все заинтересованные стороны максимально ответственно относиться к вопросу сохранения культурного наследия в Киеве и в Украине в целом», - резюмировали в ведомстве.
ForUm

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