В Киеве на Владимирской горке духовенство и верующие захваченных храмов из разных епархий Украинской Православной Церкви молились об отмене дискриминационных законов против Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, представители общин захваченных храмов выступают против вмешательства власти в деятельность Церкви и навязывания своего понимания ее структуры.

«Сегодня мы собрались на днепровском холме, для того чтобы объединиться в молитве и свидетельстве жизни, что сегодня переживает наша Церковь, которая находится во всех уголках Украины. Мы собрались поддержать друг друга», - сказал главный редактор официальной газеты УПЦ "Церковная православная газета" протоиерей Владислав Софийчук.

Представитель УПЦ отметил, что духовенство и верующие собрались засвидетельствовать то, что захват храмов - это беззаконие. «Беззаконие со всех сторон. В первую очередь - с моральной точки зрения. Ведь, если ты хочешь иметь храм, то чего ты забираешь его у своего соседа, родственника. Хочешь иметь храм - построй себе храм и молись в нем. Отобрать храм является беззаконием с христианской точки зрения, с канонической точки зрения. Если ты называешь себя христианином, то ты не должен забирать у ближнего то, что принадлежит ему. Мы свидетельствуем о том, что отбирать храмы - беззаконие с точки зрения закона нашего государства. Конституция гарантирует неприкосновенность нашего имущества», - пояснил священник.

«Мы помним слова Господа: "Если Меня гнали, будут и вас гнать". Сегодня, несмотря на скорби, мы радуемся. Радуемся, что мы сподобились понести хоть немного гонений за Христа. Мы ничего плохого не делаем, мы хотим молиться. Христиане всегда были послушными гражданами общества и государства. Мы возносим молитву Богу, но над нами Господь поставил руководителей государственных», - напомнил протоиерей Владислав Софийчук.

Как отметил представитель УПЦ, верующие надеются, что руководители государства услышат голос Церкви.

«Надеемся, что голос наш будет услышан. И поэтому, чтобы не было этого беспредела, были собраны подписи с требованием и просьбами, чтобы наши храмы вернули и оставили нас в покое - молиться Богу за наш народ, - и чтобы наши дети могли ходить в наши храмы», - подытожил священник УПЦ.

Как сообщалось, верующие Украинской Православной Церкви из всех регионов Украины написали более 1 млн писем-обращений к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров с требованием отменить неконституционный закон №2662 (проект 5309) о принудительной смене названия УПЦ. Понятного публичного ответа верующие и Церковь не получили. Проблема нарушения прав и Конституции Украины остается.