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Народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей для Украины.

Слоганом своей инициативы Кузьмин выбрал слова: «Сделаем это без них».

Эта инициатива предполагает вовлечение всех неравнодушных граждан Украины в совместную работу над новой национальной идеей Украины. «Нам навязали чуждую нам идеологию для того, чтобы залезть в карман к каждому украинцу», - отметил Кузьмин.

По мнению Кузьмина, новая идея повлечет за собой создание нового социального государства Украина. Но сначала должен быть план, над которым народный депутат приглашает поработать всех желающих. Он также подчеркнул, что лично будет рассматривать все идеи и предложения.

«Когда мы создадим идеальную модель, мы все вместе ее утвердим, решим последовательность наших действий, назначим ответственных и двинемся дальше», - добавил Кузьмин.

Народный депутат объяснил, что для этой работы нужны коммуникация и специальная площадка – для этого он предложил тем, кто готов творить будущее страны, писать ему лично в соцсети Facebook (www.facebook.com/RRKuzmin) и Telegram (t.me/RRKuzmin).
ForUm

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