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Вопросы преодоления последствий непогоды в западных областях Украины будут рассмотрены на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоится 25 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

В рамках подготовки к заседанию премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру экологии и природных ресурсов Роману Абрамовскому, председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину, главам областных государственных администраций и другим ответственным лицам подготовить предложения о принятии неотложных мер по преодолению последствий стихии на территории западных областей Украины.

«Комиссия рассмотрит вопрос об оказании помощи пострадавшим районам. Также, ожидается поднятие уровня воды на Днестре. Мы заранее подготовиться к возможным последствиям», - сказал Шмыгаль.

По информации ГосЧС, интенсивные осадки в последние дни привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях. Наиболее сложная ситуация наблюдается на территории 12 районов Ивано-Франковской области, в Выжницком и Путильском районах Черновицкой области и в Стрыйском районе Львовщины.

По состоянию на 11:00 23 июня в 38 населенных пунктах Ивано-Франковской области подтоплено 43 жилых дома, 92 домохозяйства, 21 приусадебный участок и более 5 га сельхозугодий. Непогодой повреждены дороги и мосты. В 4 населенных пунктах Стрыйского района Львовской области подтоплено более 100 жилых домов, 3 хозяйственные постройки, 19 подвальных помещений и 18 дворов. В Выжницком районе Черновицкой области произошел порыв дамбы № 5 в результате чего подтоплено 28 домохозяйств.

В Ивано-Франковской и Черновицкой областях объявлен «красный» уровень опасности.
ForUm

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