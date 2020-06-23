Чистая прибыль банков Украины в январе-мае 2020 года выросла на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 28,964 млрд грн.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные НБУ.

Банки Украины в январе-мае 2020 года получили 28,964 млрд грн чистой прибыли, что на 23,6% больше аналогичного показателя прошлого года (23,428 млрд грн).

Доходы банков за пять месяцев 2020 года выросли по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 10,8% - до 109,534 млрд грн.

В то же время расходы банков за январь-май выросли на 6,8% и составили 80,57 млрд грн.