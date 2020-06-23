Аппарат Верховной Рады и спикер Дмитрий Разумков могут принять решение о работе парламента без летнего отпуска в августе. Об этом сообщила народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук, передает LIGA.net.

Она отметила, что пока неизвестно, будут ли нардепы работать летом.

«Согласно графику, у нас в августе отпуск, но мы были на карантине. И, действительно, не работали в полную силу», - завила она.

Верещук подчеркнула, что выступает за то, чтобы народные избранники работали без отпуска. Окончательное решение будет принято аппаратом и спикером парламента.

«Думаю, что решение будет принято и мы будем работать», - отметила нардеп.

По словам Верещук, законопроекты, которые уже внесены в повестку дня и ждут в очереди, и которых очень много, будут приниматься в порядке очередности. «Мы одобрили план законопроектных работ, а, следовательно ... мы будем работать по плану», - подытожила она.