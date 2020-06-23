Семья первого заместителя председателя Нацполиции и руководителя следственно-оперативной группы по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета Евгения Коваля владеет земельными участками и недвижимостью более чем миллион долларов, но ее члены не имеют официальных подтверждений заработков, сопоставимых с этой суммой, говорится в расследовании «Наши деньги с Денисом Бигусом».

В частности, речь идет о земельных участках в курортных Карпатах – в Пилипце и селе Речка, а также под Киевом – в Процеве, Кийлове, Хотяновке, Нижний Дубечне и Новоселках.

Так, только в Карпатах у родственников Коваля имущества более чем на миллион долларов – более 5 с половиной гектаров в селе Река и еще 2,4 гектара в Пилипце, где, вероятно, строится база отдыха. Вся земля оформлена на отца первого заместителя председателя Нацпола – Александра Коваля.

Также члены семьи Коваля являются владельцами участка площадью в более гектара в Кийлове - живописной части вдоль Днепра, где сотка земли стартует с отметки в 26 тыс. гривен.

Рядом в Процеве в их собственности еще 5 участков площадью 64 сотки (с минимальным ценником в 15 тыс. гривен за сотку).

11 соток под новым коттеджем в Хотяновке рядом с Вышгородом в собственности мужа родной сестры первого заместителя председателя Нацпола. Также он, согласно реестру прав на недвижимость, значится владельцем более 7 гектаров в Новоселках, где стоимость сотки стартует от 30 тыс. гривен.

По информации журналистов, официальные доходы членов семьи полицейского в разы меньше стоимости вышеупомянутых активов. Например, Екатерина Крет – сестра Коваля, которая раньше работала в налоговой Вышгорода, в представленной в 2019 году декларации, отчиталась о 420 тыс. гривен годового дохода на двоих с мужем. Зато не указала многочисленное имущество, оформленное на нее и мужа. От каких-либо комментариев женщина отказалась.

Самого Коваля, в декларации которого по недвижимости только две квартиры в столице и два участка под Киевом, журналисты встретили во время посадки в элитный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge. Такое авто сейчас стоит около двух миллионов гривен. Эта машина отсутствует в декларации полицейского. Сам он заявил, что она служебная.

Тезис о том, что подобные автомобили передавались американской стороной Национальной полиции в качестве помощи, озвучил и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Журналисты заметили еще две машины, которые вероятно обслуживают первого заместителя председателя Нацпола и его семью. Их тоже нет в декларации Коваля, где указаны только ВАЗ 2113 в собственности и два Рендж Ровера в пользовании, из которых один записан на отца.

Евгений Коваль назначен на должность в сентябре 2019-го года. До этого три года возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацпола, а его общий стаж работы в правоохранительных органах превышает 23 года.

В декабре 2019-го Коваль на срочном брифинге в МВД представил материалы расследования следственно-оперативной группы, которую он возглавлял, по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В результате волонтеры Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко уже полгода находятся за решеткой, а Яну Дугарь выпустили под домашний арест. Такое доверие руководства МВД и целый ряд объектов недвижимости, находящихся в собственности семьи Евгения Коваля, и привлекли внимание журналистов. Правда, говорить о происхождении активов семьи Коваль не захотел.

«После встречи с журналистами Главное следственное управление Нацполиции открыло дело за вмешательство в его частную жизнь и правоохранительную деятельность. А в адрес редакции поступили письма от адвоката Евгения и Александра Ковалей, в которых они опровергают финансовую, бытовую и имущественную связь между собой», - говорится в материале.