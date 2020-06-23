В России начальника районного отдела МВД по Курской области задержали по подозрению в госизмене, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Задержан начальник районного отдела МВД Управления МВД по Курской области подполковник полиции Борзенков Дмитрий Александрович, 1981 г.р, заявили в ЦОС.

Отмечается, что задержание проводили сотрудники ФСБ в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («государственная измена»).

По данным контрразведки, Борзенков «был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству одним из подразделений СБ Украины и по заданию иностранной спецслужбы собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну».