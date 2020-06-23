Нагрудный знак «Ветеран войны», раскритикованный за качество материалов, изготавливается по описанию, составленному правительством в 1994 году, заявили в Минобороны.

«Критика материалов, из которых изготовлено отличие, появилась в заметке одного из активных фейсбукеров в конце прошлой недели. Тема быстро стала резонирующей и руководство Министерства обороны Украины благодарно всем, кто присоединился к ее обсуждению. Благодаря вам, неравнодушные пользователи социальных сетей, мы имеем возможность осветить реальную ситуацию по изготовлению отличия «Ветеран войны», - заявили в ведомстве.

Так, еще в 1994 году Кабинетом Министров Украины было принято постановление №302 от 12.05.94 «О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветерана войны». Данное постановление содержит описание нагрудного знака «Ветеран войны». И в пункте втором указано, что нагрудный знак изготавливается из алюминиевого сплава, темно-желтого цвета и имеет форму знака указанных пропорций.

«Именно алюминиевый сплав темно-желтого цвета, а не другие материалы, в отношении которых звучали предположения в сообщениях», - подчеркнули в Минобороны.

Начиная с 2015 года, на профессиональном уровне продолжались дискуссии о целесообразности награждения и изготовления данной награды с учетом существующих особенностей технических характеристик. Но главную роль сыграли факторы небольшого веса и простоты в изготовлении.

В 2017 году в Минобороны согласно регламентирующим документом была разработана документация по закупке данного нагрудного знака.

Сейчас количество нагрудных знаков «Ветеран войны», закупленных только Министерством обороны, составляет несколько десятков тысяч. Заказ на их изготовление происходили в рамках действующего законодательства относительно тендерных закупок. Эти отличия заказываются не только Министерством, но и всеми другими силовыми структурами, представители которых имеют статус участника боевых действий.

Из публикаций в средствах массовой информации за предыдущие годы известно, что тема новой наградной системы уже становилась предметом для обсуждения в правительстве страны.

«Вопрос вновь стал на повестке дня среди авторов новых медиа. Главное, чтобы в нашем обществе сегодня, когда одновременно приходится противостоять агрессору на Востоке страны и бороться с коронавирусом, акценты значимости искусственно смещались с реальных проблем на надуманные», - заявили в Минобороны.