Сегодня в Украине ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди (III уровень опасности, красный).

23 июня в Киеве грозы, в Киевской области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.

23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.