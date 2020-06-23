Сегодня в Украине ожидаются грозы, а в отдельных районах град и шквалы, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди (III уровень опасности, красный).
23 июня в Киеве грозы, в Киевской области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м / с.
23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди.
Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.
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