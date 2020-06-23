Риск заразиться коронавирусом на пляже минимален в случае, если люди соблюдают дистанцию в несколько метров. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Борис Донской, сообщает «Обозреватель».

«Если на каждом квадратном метре по человеку, то тогда пляжи действительно могут стать рассадниками и источником опасности. Но если люди на пляжах будут придерживаться определенной дистанции в несколько метров, то я не думаю, что это опасно. По сравнению с метро или другим общественным транспортом это небо и земля с точки зрения риска», – подчеркнул медик.

Он пояснил, насколько опасна речная или морская вода, если на нее, например, кашлянул больной коронавирусом. По его словам, риск заразиться минимален. «Трудно представить, какое количество слизи человек должен выделить в воду, чтобы эта вода стала реально опасной для другого человека, по крайней мере, который ее не пьет. Разбавление достаточно активно снижает концентрацию вируса», – заверил медик.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что во время отдыха на пляже носить маску не обязательно, но необходимо соблюдать социальную дистанцию.