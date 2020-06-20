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Во время отдыха на пляже носить маску не обязательно, но необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.

По его словам, шезлонги между отдыхающими должны быть на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

«Ношение масок, так как мы говорим о том, что это находится на воздухе, не является обязательным. Но с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра», — уточнил министр.

В Центре общественного здоровья также дали расширенные рекомендации:

если невозможно соблюдать дистанцию, используйте маску (кроме пребывания в воде), надев ее так, чтобы нос и рот были закрыты;

соблюдайте правила гигиены рук: мойте их проточной мыльной водой перед едой, после посещения туалета, после снятия средств индивидуальной защиты. Если невозможно вымыть руки, их следует обработать антисептиком на спиртовой основе;

придерживайтесь этикета при кашле: чихайте и кашляйте в локоть или одноразовое бумажное полотенце;

не обменивайтесь вещами с другими людьми: полотенцами, защитными очками, игрушками;

не посещайте места, где нет доступа к туалету, который снабжен проточной водой, жидким мылом, одноразовыми полотенцами.

В начале июня в Украине начался пляжный сезон, несмотря на пандемию коронавируса.

В Киеве пляжи открылись с опозданием на три недели.

По состоянию на 20 июня в Украине коронавирусом заболело 35 825 человек, из них 16 406 выздоровели, летальных исходов — 994. Суточный показатель заболеваемости снизился после трех дней антирекордов.

Из-за роста заболеваемости в течение последней недели правительство продлило карантин до 31 июля со смягчением с 22 мая. В то же время карантин будет адаптивным. Это значит, что отменять определенные ограничения будут только в тех регионах, где это позволяет делать эпидемическая ситуация. В отдельных регионах карантин могут ужесточить.
ForUm

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