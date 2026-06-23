На одеському пляжі російський дрон убив 26-річну жінку

Російські війська вдень 23 червня атакували Одещину ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка, ще одна людина дістала поранення.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Унаслідок російської атаки на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. Також поранень зазнав 39-річний чоловік. Йому надають допомогу. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – написав він.

Очільник ОВА закликав жителів регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час ворожих атак негайно переходити до укриттів.

Обставини удару та масштаби руйнувань наразі уточнюються.