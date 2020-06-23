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По состоянию на утро 23 июня число жертв коронавирусной болезни во всем мире составляет 471 640 человек – на 4004 больше, чем сутками ранее. В то же время, 4 511 603 пациента выздоровели.

Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, всего в мире зафиксировано 9 074 624 случаев COVID-19, передает УНИАН.

Больше всего случаев зафиксировано в США (2 310 786), Бразилии (1 106 470), России (591 465), Индии (425 282) и Великобритании (306 761).

 
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