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Контроль за соблюдением карантина в Украине ужесточат. Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил советник министра внутренних дел Арсена Авакова Владимир Мартыненко.

«За нарушения штрафуем больше обычных граждан, но и организаций штрафуется тоже много. Из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью с сегодняшнего дня начался более жесткий контроль за соблюдением мер, связанных с карантином», — сказал он.

Мартыненко рассказал, что в случае выявления нарушений карантинных мер ответственность за это несет торговая сеть, которая не обеспечивает соблюдение правил. 

«У нас карантинными мерами предусмотрено, что маска должна закрывать нос и рот, и если кто-то носит ее по-другому, это нарушение, за которое могут составить протокол. Ситуация работает больше на предупреждение нарушений, но на этой неделе мы начали жестко контролировать соблюдение ограничений», — сказал он.

Напомним, 15 июня Кабинет Министров Украины продлил действие карантина до 31 июля 2020.

 
ForUm

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