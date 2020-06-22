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Во Львовской области за минувшие сутки зафиксировали 200 новых случаев COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

«Мы наблюдаем большой рост заболеваемости во Львовской области. Сегодня - 200 больных на Львовщине. Общее количество за все время пандемии – 3980», - сказал он.

По данным Львовского горсовета, половина заболевших – жители Львова.

В городской инфекционной больнице находится 205 человек, 7 из них в реанимации, 1 пациент – на аппарате искусственной вентиляции легких.

За все время пандемии в области выздоровели 674 пациента, 114 – умерли от осложнений.

Напомним, по состоянию на утро 22 июня в Украине подтвержден 681 новый случай COVID-19, количество больных возросло до 37 241 человека. 

 
ForUm

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