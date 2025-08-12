Найнезвичайніша виставка Німеччини: у Штутгарті роздягаються заради мистецтва

У німецькому місті Штутгарт Музей історії Баден-Вюртемберга запропонував своїм відвідувачам незвичайний досвід: оглянути виставку лише повністю оголеними. Йдеться про експозицію під назвою "Frei Schwimmen" ("Вільне плавання"), яка присвячена історії громадських басейнів і купалень, інформує ForUА.

«Різні ставлення та моральні уявлення, тілесність та толерантність – це теми, якими займається ця виставка, і до них належить також голе купання та нудизм», – пояснив речник музею Йоахім Рюк.

Ініціатива, організована спільно з об’єднанням Get Naked Deutschland, викликала справжній ажіотаж. Квитки на перші екскурсії з гідом були розпродані всього за два тижні, що перевершило всі очікування. За словами представників Get Naked Deutschland, їхня мета — показати, що нагота є природним станом людини.

Виставка досліджує еволюцію культури купання та зміну соціальних норм щодо людського тіла в Німеччині. Вона розповідає про те, як сприйняття тілесності та громадська мораль змінювалися протягом століть.

Ця незвичайна подія викликала жваве обговорення в німецьких медіа та соціальних мережах. Частина суспільства вважає це прогресивним кроком у подоланні табу, інші ж критикують ініціативу, називаючи її провокаційним маркетинговим ходом.

Відвідувачам, які вирішили взяти участь у цій події, дозволено залишити при собі лише взуття. Організатори наголошують, що головна мета — створити безпечне та комфортне середовище для всіх учасників. Виставка триватиме до 14 вересня.

