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В Украине выявлено 735 новых случаев инфицирования коронавирусом за последние сутки, 103 человека из числа ранее заболевших COVID-19 выздоровели, восемь умерли, сообщает СНБО 21 июня.

Днем ранее сообщалось о 841 заболевшем за сутки, 18 июня - о 921 заболевшем, 18 июня было 829 новых инфицированных.

За все время заболели 36 560 человек, выздоровели - 16 509, погибли - 1 002 человека. Сейчас в Украине болеют 19 049 человек, что на 624 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения зафиксировано во Львовской области (101 случай), Ровенской (96 случаев), Закарпатской области (80 случаев), в Киеве (73 случая), в Черновицкой (56 случаев) и Тернопольской (45 случаев) областях.

Как объясняет главный санитарный врач, на рост числа зараженных влияет не количество тестирований, а нарушение правил карантина.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
ForUm

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