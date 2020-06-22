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Президент России Владимир Путин уверен, что визит руководства Украины в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.

«Я думаю, что это неизбежно. Конечно, это произойдет, вопрос - когда. Но мы подождем», - заявил он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, как он оценивает заявления нынешнего президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в начале Второй мировой войны, Путин отметил: «Умалять значение того, что сделано украинским народом в ходе Великой отечественной войны, а именно это и было сделано действующим президентом Украины, это означает нанести серьезную моральную рану всем, кто дорожит героическим прошлым украинского народа».

Напомним, Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся как на двусторонних отношениях, так и на самом украинском лидере.
ForUm

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