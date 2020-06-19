также в разделеПолитика
Вакарчук нашел способ лишиться депутатского мандата 19
Львовский облсовет потребовал от Зеленского прекратить репрессии 58
Это подсказка и попытка помочь президенту: Суслов о письме Медведчука Зеленскому 14
Журавский: Акценты в письме Медведчука Зеленскому расставлены абсолютно правильно 21
Крачук: «Слуга народа» не проголосовала за программу правительства из-за Авакова 31
Геращенко: Аваков не будет «вечным» министром 27
Порошенко заявил, что на него завели дело из-за томоса и ПЦУ 27
Зеленский подписал указ о новом празднике в Украине 48
ЕС продлил «крымские» санкции против РФ 15
Рада приняла в первом чтении законопроект о всеукраинском референдуме 47
«Вдруг придется менять какого-то министра»: Шмыгаль прокомментировал непринятие программы Кабмина 25
Адвокаты Порошенко не получали никакой информации о переносе суда 54
Венедиктова просит суд перенести заседание по Порошенко 548
Рада «не отпустила» Вакарчука 64
Это точно пойдет на пользу президенту: Кирилл Молчанов прокомментировал обращение Медведчука к Зеленскому 26
Зеленский назначил нового руководителя Киевщины 79
Рада не поддержала доработанную программу действий Кабмина 40
СМИ: Болтон подтвердил, что Трамп давил на Украину для компромата на соперников 15

Президент РФ Владимир Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся как на двусторонних отношениях, так и на самом украинском лидере.

«Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», - приводит слова Путина Интерфакс.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу 27 января.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность», - сказал украинский президент на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме.

Кремль счел слова ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов людей, в том числе украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги