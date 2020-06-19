Президент РФ Владимир Путин считает, что заявления президента Украины Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, негативно скажутся как на двусторонних отношениях, так и на самом украинском лидере.

«Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны», - приводит слова Путина Интерфакс.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу 27 января.

«Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность», - сказал украинский президент на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Освенциме.

Кремль счел слова ошибочными и оскорбительными для памяти десятков миллионов людей, в том числе украинцев.