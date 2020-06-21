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После взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве спасатели вывезли около 60 тонн строительных конструкций.

Об этом сообщает прес-служба ГСЧС в Facebook.

Всего для проведения работ привлечено 457 человек и 67 ед. техники, из них от ГСЧС 160 человек и 28 ед. техники, в том числе кинологи.

Также на месте работают шесть психологов ГСЧС, которые оказывают экстренную психологическую помощь эвакуированным жителям дома.

На месте происшествия развернули штаб по ликвидации последствий взрыва. Работают спасатели и полиция. Под завалами могут оставаться от двух до шести человек.

Мэр Киева сказал, что дом снесут, а жителей поселят в интернат.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва обрушились четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи дома по улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева.

Сейчас известно о двух погибших в результате взрыва. Один человек ранен.

Предварительной причиной ГСЧС назвала взрыв газовоздушной смеси без последующего горения.
ForUm

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