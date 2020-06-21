От взрыва, который произошел в жилом доме на Позняках в Киеве, погиб один человек. По состоянию на 14:00 разблокировано три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отметили в пресс-службе, взрыв произошел в 10:00 по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в десятиэтажном жилом доме. Предварительно установлено, что произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения. В результате взрыва произошло разрушение четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

«По информации ГСЧС по состоянию на 14:00 найдено один погибший», - говорится в сообщении.

Всего эвакуирован 21 человек, деблокировано три человека. С места происшествия вывезено около 60 тонн строительных конструкций. Всего для проведения работ привлечено 457 человек и 67 ед. техники, из них от ГСЧС 160 человек и 28 ед. техники, в том числе три кинологические расчеты, сообщили в пресс-службе.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв.