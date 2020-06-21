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Правоохранители начали уголовное производство по факту взрыва в многоквартирном доме на Позняках в Киеве 21 июня.

Об этом заявили в столичной прокуратуре.

Как отмечается, взрыв расследуется по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины (от трех до восьми лет лишения свободы).

Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.
ForUm

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