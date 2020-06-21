Правоохранители начали уголовное производство по факту взрыва в многоквартирном доме на Позняках в Киеве 21 июня.
Об этом заявили в столичной прокуратуре.
Как отмечается, взрыв расследуется по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины (от трех до восьми лет лишения свободы).
Ранее сообщалось, что 21 июня в многоквартирном доме на Позняках в Киеве прогремел мощный взрыв.
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