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Кабинет министров планирует выделить помощь жителям дома в Киеве, которые пострадали от взрыва 21 июня. Сейчас расследуются все обстоятельства.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. На месте происшествия находятся глава МВД Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин, от которых поступает информация о ходе спасательных работ и расследования причин взрыва.

Как отметил Шмыгаль, предварительная версия - взрыв газовоздушной смеси, который привел к разрушению межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей.

«Правительство детально изучит причины взрыва и сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые пострадали. По этому вопросу держим связь с городским головой Киева Виталием Кличко и Офисом президента», - сообщил он.

Напомним, утром 21 июня в жилом 9-этажном доме по ул. Соломии Крушильницкой, 1/5 в Киеве произошел взрыв, разрушивший перекрытия 4, 5, 6, 7 этажей.
ForUm

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