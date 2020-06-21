Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 73 человека.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в воскресенье, 21 июня.
Один случай — летальный. Всего от коронавируса умерли 98 жителей Киева.
Заболели:
41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет;
28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;
3 девочки, которым 1, 4 и 11 лет и 9-летний мальчик;
3 медработника
По словам Виталия Кличко, в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 15, Святошинском и Днепровском — 12. В Печерском — 10 случаев.
Днем ранее сообщалось о 76 случаях заболевания COVID-19 в столице.
Сейчас в Киеве уже 4325 подтвержденных случаев коронавируса, 98 из них — летальные.
Напомним, вчера в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
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