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Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили заболевания коронавирусом, увеличилось на 73 человека.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram в воскресенье, 21 июня.

Один случай — летальный. Всего от коронавируса умерли 98 жителей Киева.

Заболели:

41 женщина в возрасте от 21 до 85 лет;

28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

3 девочки, которым 1, 4 и 11 лет и 9-летний мальчик;

3 медработника

По словам Виталия Кличко, в больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Шевченковском районе — 15, Святошинском и Днепровском — 12. В Печерском — 10 случаев.

Днем ранее сообщалось о 76 случаях заболевания COVID-19 в столице.

Сейчас в Киеве уже 4325 подтвержденных случаев коронавируса, 98 из них — летальные.

Напомним, вчера в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
ForUm

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