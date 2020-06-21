Донецкий Шахтер победил Александрию со счетом 3:2 в рамках 27 тура украинской Премьер-лиги и досрочно стал чемпионом.

Шахтер открыл счет уже на 13-й минуте. Рефери увидел нарушение правил со стороны Антона Шендрика на Жуниоре Мораесе и назначил пенальти, который реализовал Тайсон. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе Шахтера.

Начало второго тайма было за Александрией, которая сумела не только сравнять счет, но и выйти вперед. Сначала Евгений Банада забил с игры, а через несколько минут арбитр назначил второй пенальти в матче, который реализовал Максим Третьяков. На 58-й минуте Александрия могла забивать даже третий гол, но Кирилл Ковалец пробил рядом со штангой.

Во втором тайме наставник Шахтера Луиш Каштру усилил атаку, выпустив Тете, который сравнял счет уже на третьей минуте своего перебувння на поле. На 78-й минуте бразилец оформил дубль и стал героем встречи, принеся Шахтеру победу и четвертое чемпионство подряд.

Таким образом, Шахтер одержал 13-й титул чемпиона Украины.

Шахтер — Александрия 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен), Тете, 60, 78 — Банада, 49, Третьяков, 52 (пен)

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77) — Степаненко (Тете, 57) — Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон — Мораес

Александрия: Билык — Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63) — Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада — Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков

Предупреждения: Додо — Шендрик, Пашаев, Шастал