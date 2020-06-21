Директор по коммуникациям предвыборного штаба президента США Тим Мерт сообщил, что у шестерых сотрудников их офиса был обнаружен коронавирус нового типа COVID-19.

Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что заразившиеся сотрудники готовили сцену для предвыборного митинга Дональда Трампа в Тулсе, штат Оклахома.

Тим Мерт отметил, что сотрудники были отправлены на карантин.

«На сегодняшнем митинге или рядом с присутствующими и выборными должностными лицами не будет присутствовать COVID-позитивных сотрудников или других лиц, с которыми непосредственно был контакт», — сообщил Мерт.

Согласно данным американского университета Джона Хопкинса, количество случаев заболевания коронавирусом нового типа в США превысило 2,24 миллиона. Умерли более 119 тысяч человек.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года. Соперником Трампа от Демократической партии станет бывший вице-президента Джо Байден. Согласно последним опросам, он опережает нынешнего главу Белого дома.

Напомним, в США испытали вакцину от коронавируса.