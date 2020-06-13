Предварительные результаты испытания вакцины от коронавируса на мышах, проведенные американской компанией Moderna, показали, что препарат не увеличивает риск тяжелого течения болезни и даже одна его доза может защитить от COVID-19.

Соответствующее исследование опубликовали на портале bioRxiv.

Ученые компании Moderna опасались, что препарат против коронавируса может привести к более тяжелому течению болезни. Однако испытания на мышах показали, что этого не происходит и даже одна доза может защитить от COVID-19.

Именно то, что препарат может вызвать тяжелое течение болезни, специалисты компании назвали главным препятствием для безопасного тестирования вакцины на большом количестве людей. В качестве примера ученые привели испытания вакцины от вируса SARS, который является близким родственником нынешнего коронавируса и вызывает атипичную пневмонию. Тогда выяснилось, что препараты против него могут приводить к более тяжелому течению заболевания, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, когда тот, кто получил вакцину впоследствии подвергается воздействию патогена.

В рамках нового исследования ученые вводили мышам препарат по одному-два раза, в том числе дозы, которые считаются недостаточно сильными, чтобы вызвать защитный иммунный ответ. Затем животных подвергли воздействию вируса. В результате испытания показали, что субпротективные дозы не приводили к более тяжелому течению болезни, а защитить от вируса может даже одна доза. В то же время это не означает, что такие же результаты будут получены при исследованиях на людях.

Завершающую стадию испытаний компания планирует провести в июле. В этом исследовании примут участие 30 тысяч человек.

Напомним, по словам Трампа, до восьми компаний в США занимаются разработкой вакцин и лекарств против коронавируса.