На следующей неделе в Украине начнутся усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта по соблюдению мер по предотвращению распространения коронавируса COVID-19. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 2 июня.

Зеленский заявил, что общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер.

«Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина», – подчеркнул президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов подчеркнул, что планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области, которые являются лидерами по количеству инфицированных. Он также уточнил, что на Закарпатье, возможно, придется вернуться к более строгим ограничениям. Степанов планирует изучить ситуацию в регионе и выслушать предложения местной власти.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков доложил, что совершено более 2,5 тыс. проверок общественного транспорта. Выявлено 703 нарушения в связи с несоблюдением мер безопасности, неисправностью транспортных средств и проблемами с лицензиями. Нарушители оштрафованы на почти на 2 млн гривен.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.