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Цитата, приписываемая Адольфу Гитлеру, которую Владимир Путин использовал в своей статье о Второй мировой войне, на самом деле не принадлежит лидеру нацистской Германии.

Об этом в фейсбуке написал историк, исследователь архивов Игорь Петров, сообщает «Медуза».

«Гитлер прямо заявлял: «Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола», — говорится в статье президента РФ. 

Петров отметил, что хотя Путин не привел в своей статье источник этой цитаты, его можно отследить по другим публикациям, где она использовалась — это книга Генри Пикера «Застольные разговоры Гитлера».

При этом, по словам Петрова, в книге нет таких слов. Наиболее близкая по смыслу цитата звучит так: «И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития».

Историк также отметил, что анализ книги Пикера, опубликованный в 2019 году, показал, что в ней передаются не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания других людей. 

Стоит отметить, что президент РФ цитирует книгу, включенную решением Палласовского районного суда Волгоградской области от 19 июля 2010 года в Федеральный список экстремистских материалов.
ForUm

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